不少服飾店為了防堵小偷竊盜，會在商品裝上「防盜扣」，一旦有人試圖拿著未消磁的商品走出店外，防盜門就會立即感應，並且發出警示聲響。不過日前就有一名女網友透露，買了一件外套後，才發現店家忘記拆卸磁扣，無奈的她打算自己動手拆，不過就有不少內行人急勸「會後悔！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文指出，之前曾透過代購的方式，買了一件外套，但當下並未馬上穿，外套就這樣被掛放在衣櫥一年多，近日拿出來打算穿上時，卻赫然發現上頭竟有個磁扣，讓她相當錯愕。

由於這件外套源自於國外店家，原PO也無法請店家協助拆卸，然而自己動手拆卻又不得要領，不禁好奇「這要怎處理呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「用強力磁鐵可以拔掉」、「直接拿油壓鉗，夾住用力取下即可」、「我朋友是做建築業，請他幫我用工具把鐵的地方割掉了」、「我也遇過，我是拿鐵鎚敲壞」。

不過也有內行人勸她別自行拆卸磁扣，「這防盜是墨水式的，所以千萬不能蠻力拆除，蠻力拆完衣服就毀了」、「這個是墨水防盜扣，硬拔的話墨水會染在衣服上讓衣服廢掉，過防盜門並不會被感應到，防君子不防小人」、「可以拿去服裝店請他們幫忙！但要合的才拆的開」。