相信不少人都聽過或是嘗試過「魚療」，將雙腳泡在魚池中，讓成群小魚輕啄腳皮，沒想到美國德州聖安東尼奧動物園（san antonio zoo）的一頭河馬也懂魚療的好處，近日被捕捉到牠在水下享受全身魚療的畫面，影片曝光後隨即掀起熱議。

綜合外媒報導，聖安東尼奧動物園的河馬帝墨西（Timothy）日前一夕爆紅，原來是牠在水中打盹時，被非洲慈鯛團團包圍，接著開始輕咬牠身上的老廢角質，甚至會游進牠的嘴裡，清理牠牙齒上的食物。

畫面中可見，昏昏欲睡的帝墨西似乎十分享受全身魚療，期間牠輕輕抖了抖身子，睜開眼睛浮上水面換氣，接著又潛回水中繼續打盹。身旁的魚群也跟著牠的動作，先是等牠換氣完後，再游回牠身邊繼續魚療服務。影片曝光後，不少網友全被帝墨西愜意的模樣給逗樂了，難以想像帝墨西是一頭水中兇獸。

對此，有專家指出，河馬一天可以睡上16小時，但只能在水中憋氣5分鐘，好在牠們擁有獨特的反射能力，可以在熟睡的狀態下抬頭浮出水面換氣，因此帝墨西在享受全身魚療的過程中，可能全程處於睡眠狀態。