古代封建社會，男人佔據主導地位，女性往往是男性的附屬品，三妻四妾的狀況不僅是為了繁衍後代，也是滿足個人慾望。不過讓人意外的是，男人在納妾的過程中，正妻主母不但需要參與其中，就連行房也必須在一旁觀看，背後原因讓人臉紅心跳。

根據《新浪網》報導，在古代即便是女人也有嫡庶之分，正妻的地位遠高於妾室，小妾的地位只比奴僕高一點點，動輒被隨便交易買賣。由正妻所生的子女又稱嫡子或嫡女，至於妾室所生的孩子就只能是庶出。

古代小妾在家裡沒什麼地位可言，甚至在洞房花燭夜當天，房間也是正妻和丫鬟所布置，行房時也會參與其中，主要目的有兩個，首先是正妻會在床上放置一塊白布，驗明小妾是否為純潔之身，其次是在一旁監督，並適時的給予房事上的指導，讓丈夫得到身心愉悅。

值得一提的是，小妾沒有單獨和丈夫過夜的權力，因此行房結束後，正妻會監督小妾回到自己的房間，這麼做也是為了要樹立自己的地位，接著正妻會代替小妾陪伴丈夫過夜。

若是小妾日後懷孕生子，也不可能母憑子貴提高身分地位，所有妾室所生的孩子，名義上的母親就只能是正妻，小妾只能眼睜睜看著自己的親生骨肉喊自己為姨娘，死後也不能被寫進家譜中。