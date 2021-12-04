南美洲厄瓜多近日一名21歲男子過世，豈料親友出席告別式時，竟將他的棺材撬開，將遺體拖到機車後座，2名朋友夾著他「三貼」，作為送死者最後一程的儀式，現場氣氛非常熱鬧，過程曝光後，讓外界驚呼不可思議。

根據《每日星報》報導，21歲埃里克（Erick Cedeno）先前參加親友葬禮，豈料途中竟被人槍殺，近日家人幫他舉辦葬禮，現場氣氛卻非常熱鬧，埃里克當時躺在棺材裡，眾人竟突然開棺，一名男子直接踩進棺材裡，試圖將死者拖出來。

之後其他親友也過來幫忙，將埃里克的遺體搬到機車後座，另外2名朋友夾著他「三貼」，讓屍體不會因此摔下去，之後便催油門開心兜風，圍觀眾人也相當興奮，一邊錄影一邊揮手。據了解，現場參與「開棺」的共有7人，他們聲稱載遺體兜風的舉動，是為了向朋友致敬，且先前已獲得死者父母同意。

但現場畫面曝光後，不少人都難以接受，甚至認為這是一場「恐怖儀式」，表示「如果我朋友這樣對我，我做鬼都會回來找他們算帳」、「他們連死者都不尊重，更不用期待尊重還活著的人」。波托維耶霍（Portoviejo）警方表示，這種不正常的告別方式在該城鎮首次出現，但由於葬禮被視為私人活動，因此若沒有人報警，警方就不會展開調查或拘捕，目前他們也未接獲投訴。