古代女性名字鮮少出現在史書中，若能被史料記載，可說是非常難得。春秋時代一名女姓「文姜」，在春秋各傳書出現次數多達15次，起初她被學者認為，是一名私生活淫亂的女性，因為她曾與自己同父異母的哥哥有私情，不過深入研究後，認為她應該也是當時少有的女性政治家。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，春秋時代魯桓公夫人「文姜」，姜姓，名字不詳，是齊僖公的女兒，齊襄公同父異母的妹妹，在《左傳 桓公六年》記載，齊僖公曾想將女兒嫁給鄭國太子，豈料對方不願意，並說「人各有耦，齊大，非吾耦也」，指與伴侶間應該要門當戶對，因此拒絕這門婚事。

由於當時齊國勢力大，而鄭國僅是小國，鄭國太子認為，大小國聯姻並不合適，而且當時鄭國與齊國互有矛盾，鄭國也不希望因聯姻而被敵國控制，之後文姜便嫁至魯國，不過在文姜出嫁前，她就與自己同父異母的哥哥齊襄公有私情。

在《左傳 桓公十八年》有相關記載，「公將有行，遂與姜氏如齊，申繻曰，女有家，男有室，無相瀆也，謂之有禮，易此必敗，公會齊侯于濼，遂及文姜如齊，齊侯通焉，公謫之，以告」，指的是文姜出嫁後，一次魯國國君至齊國與齊襄公見面，文姜也跟著前往，豈料她與哥哥舊情復燃，此事被魯桓公發現後，齊襄公竟指使公子彭生殺害魯桓公。

魯桓公被殺後，魯國人民非常氣憤，但礙於國力問題，因此敢怒不敢言，最終要求齊國賜死公子彭生究責。不過民國時期一名學者尹桐陽認為，文姜嫁到魯國當間諜，雙方見面只是為了傳遞情報，但另一名學者高娜對此事進行分析，發現魯桓公與文姜的孩子魯莊公幼年繼位後，文姜與齊襄公見面次數越來越頻繁，認為情報不可能靠執政者傳遞，因此推翻尹桐陽先前的說法。

而魯莊公繼位第3年，《史書》記載「夫人孫於齊」，其中的「孫」指的是出逃，顯示魯國人一直懷恨魯桓公之死，因此魯莊公繼位前幾年，文姜在國內的地位可能並不穩固，甚至還因此逃回齊國，不過之後她慢慢鞏固自己的勢力，也為魯國帶來安逸的生活，到了魯莊公八年，齊襄公被公孫無知等人殺害，自此文姜也未再回到齊國。

而到了漢朝獨尊儒術，非常重視道德，漢朝宗室大臣劉向在《列女傳》，就將文姜放於《孽嬖傳》，指文姜生活不檢點，與襄公私通，而她的政績也因此被抹殺，但高娜認為，雖然她亂倫是事實，但仍功不可沒。例如齊僖公親自送女兒出嫁，已超越當時的禮制，可見她非常受父親重視，且在魯莊公5、6年左右，魯國還曾聯合齊國、宋國、陳國等發起戰爭，而主導者就是文姜，《左傳》中記載，諡號文為褒義詞，認為文姜在世時，應該深受魯國人敬愛。