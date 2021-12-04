美國洛杉磯一名網友日前外出遛狗時，經過擁有144年歷史的「長青紀念公園及墓園」，當時看到墓園裡有一顆被砍倒的樹，他出於好奇便靠近查看，在樹根底部發現一個綁著繩子的木盒，他打開盒子一看，發現裡面有個被布包裹的異物，看起來宛如木乃伊。

根據《太陽報》報導，一名網友@Tarpit上周帶狗散步，經過「長青紀念公園及墓園」（Evergreen Memorial Park and Cemetery），由於知道最近墓園在修剪樹木，他便進入墓園想撿一些木材回家當柴燒，豈料經過一顆被砍斷的大樹時，發現樹旁的土壤鬆動，裸露的根部旁有個木盒子，看起來歷史非常悠久。

而男子出於好奇，便將盒子拿了出來，拆開後發現，裡面有個被布包裹的異物，但經過多年風化，已無法得知物體的原貌，「我已經看夠了。這是一個用繩子纏起來的東西」，隨後他便將異物放回原處，並在洞口蓋上一塊木頭後離開。而這段影片被分享至TikTok後，累積23萬觀看次數。

不少人被影片嚇壞，有人認為是古老的巫毒娃娃，或被下葬的寵物、夭折胎兒，也有人擔心可能是被下咒的木乃伊遺骸。還有網友表示，在墓園做出此舉是褻瀆行為，但原PO則回應，一開始他從未想過是人類遺骸，反而覺得是玩偶或鳥類遺體。

而「長青紀念公園及墓園」建於1877年，是多位前市長、傑出市民的長眠之地，裡面擁有超過30萬座墳墓，還設有有亞美尼亞人、塞爾維亞人、華裔美國人等不同族群的專門墓葬區。