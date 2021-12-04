月球因為沒有大氣層，無法阻止外來星體撞擊表面，所以表層留下無數大大小小的坑洞，國外一個專門分享太空話題的YouTube頻道，日前發布了一段最新影片，模擬出小行星撞月球的震撼過程，爆炸瞬間猶如煙火秀般絢爛耀眼。

綜合外媒報導，YouTube頻道「Hazegrayart」上月30日分享一段長達3分38秒的影片，內容模擬了小行星與隕石撞擊月球表面的過程，無論是隕石撞擊月球表面到激起漫天礫石，如同煙火一樣爆炸的畫面，看起來逼真又震撼。

「Hazegrayart」表示，月球表面之所以遍布無數坑洞，是因為小行星或彗星撞擊月球表面時會形成隕石坑，據估計，光是在月球正面直徑大於1公里的隕石坑就大約有30萬個。報導也指出，每天有超過6100磅（約2767公斤）的流星物質撞擊月球，大約是10萬塊單獨的岩石，但大多數物體只有一粒塵埃大小。

由於人們在現實中很難看見小行星撞擊月球表面或其他星球的畫面，因此這段還原度逼真的模擬影片，滿足了眾人的想像，影片曝光短短4天就吸引數以萬計的觀看次數，並不斷在網路上瘋傳。