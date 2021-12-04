許多農家為了方便耕作，會在農地上興建農舍，用來堆置農具、肥料或當作臨時休息的地方，不過日前卻有民眾行經宜蘭一處鄉間小路時，赫然發見一棟透天厝所在的位置十分奇怪，不僅四面環水，且座落在水田中央，意外掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社》PO出透天厝的照片，畫面中可見，這是一棟三層樓的透天厝，看起來坪數不小，也有陽台，與一般的透天厝沒兩樣，但是卻完全沒有聯外道路，不僅四面環水，還直接蓋在水田中央，讓原PO不禁錯愕直呼「宜蘭這棟透天為何在水田中間？」

畫面曝光後網友也看傻了，紛紛留言調侃「護城河的概念？」、「水岸別墅」、「真正的田僑宅」、「等退潮就有路可以出來了」、「牆壁都長白毛了」、「看那個外牆漏水很嚴重」。

不過也有知情網友指出，「這是不符合規定的農舍（違建），屋主應該在等執照吧」、「農舍之名、別墅之實。不要再問，很可怕」、「記得好像建管要求農舍必需離馬路上12米吧？所以大家看到的農舍均在農田中央，不像建地蓋在馬路旁進出方便，最後拿到農舍建照、使用執照，通常又部份違建圍牆、水泥地等」。