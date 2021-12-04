直笛是國小音樂課必學的樂器，只不過樂器百百種，就有網友不禁好奇「直笛憑什麼是音樂課主要擔當？」貼文一出隨即掀起網友熱議，更有過來人點出背後關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，市面上有很多種樂器，為何學校偏偏選中直笛，作為音樂課主要樂器，「它是做了什麼可以在音樂課占有一席之地？為什麼非得是它？」

貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面點直指關鍵在於「便宜」且「容易上手」，「書店100元就有了，比陶笛簡單」、「便宜簡單又能吹得出音節」、「便宜簡單好入門」、「因為一般的直笛樂譜簡單，樂器也很方便攜帶」、「好帶又簡單，而且便宜，也不怎麼需要保養」。

過去也有內行人解釋背後原因，「直笛算門檻很低的樂器了，只要有氣就有聲音，從西樂方面，木管樂器口型就調老半天，銅管樂器還要練肺活量；中樂方面，笛、簫、嗩吶，只有笙吹起來容易，但是笙很貴。另一個重點就是便宜，小學教直笛能吹得出聲音就好，一堆不到200元的直笛就可以用到畢業，光是這2點優勢，就非常適合用來當教具」。