在以古代戰爭為題材的電視劇或是電影中，經常可以看到士兵舉旗衝鋒陷陣的場景，事實上，軍旗是戰爭中必不可少的要件，但外界不免好奇，扛旗士兵手上沒有武器，為何不會被攻擊？背後原因很簡單！

根據《騰訊》報導，古代戰爭之所以要舉旗幟，最主要是表明陣營，告訴友軍和敵人，自己是哪個王朝、哪支部隊，旗幟所到之處，代表該處的城池已被己方佔據。第二種是「帥旗」，表明主帥身分用的，告訴敵方統兵的人是誰。

而這兩種旗的扛旗士兵是不允許衝鋒陷陣的，僅作為表明身分和主帥方位，扛旗手只要跟著主帥前行即可，否則一旦主帥旗倒下，會被己方士兵認為戰敗，開始潰逃。

第三種則是「令旗」，行軍時，每隊步兵會給一旗。由於戰場上是靠鳴鼓聲調動軍隊，遠處的士兵很可能聽不到，因此就得靠令旗指揮調動軍隊，而主帥會透過不同顏色的令旗指示進攻方位，《武經總要》就提到「南方舉赤旗；東方舉青旗；西方舉白旗；北方舉黑旗」，因此前線扛旗士兵看見主帥指令後，會朝指定方位衝鋒，而旗幟所屬的小隊士兵也會緊緊跟著這面旗幟。所以古代練兵時，第一個要學的就是「視旌旗」。

既然旗幟在戰場上的作用如此重要，那麼兩軍交戰時，敵軍為何不先攻擊扛旗士兵呢？畢竟扛旗手身上沒有配備其他武器，會比其他人好對付。

其實背後原因很簡單，正因為旗幟太重要，所以歷代軍法都有嚴格規定，一旦扛旗士兵旗幟舉的不正，一律斬首；旗幟若是丟失，全隊皆斬，有時甚至家人也會連坐處分。因此扛旗手在衝鋒的隊伍中，會受到全隊士兵的層層保護，想突破障礙到旗手旁邊是很難的。