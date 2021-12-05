近日越南網路瘋傳一段驚悚影片，一名疑似巨蟒飼主的男子打開放在自家前院的木箱，沒想到竟慘遭關在裡面的巨蟒攻擊，幾乎整個臉部都被緊緊咬住，一旁的家人見狀連忙上前幫忙，4個人和巨蟒「纏鬥」約1分鐘後，用黑布蓋住牠的眼睛，男子才終於順利脫困，而網友們看到影片全都嚇傻了。

根據當地媒體報導，身穿藍色上衣的男子將裝有巨蟒的紅色木箱擺放在自家前院，事發當時他正蹲下身準備「開箱」，未料下秒巨蟒突然衝出來狠咬他的臉部不願鬆口，從畫面上看起來，男子幾乎整張臉都被巨蟒咬住，身旁抱著嬰兒的女子見狀嚇一大跳，急忙呼喚其他家人前來幫忙。

其中一名男子先是拿出木棒擊打巨蟒的尾巴，不過沒有用，隨後他又拿來一塊黑布蓋住巨蟒的眼睛，雙方纏鬥長達1分鐘左右，巨蟒才逐漸冷靜下來，鬆口將藍衣男子放開，男子脫困之後就立刻把巨蟒扔到地上，並拿起黑布擦拭自己的臉，看起來似乎沒有大礙。

這段影片曝光後很快就在網路上瘋傳，不少人看完都相當害怕且震驚，也留言批評，認為家中原本就不該飼養這麼大條的蟒蛇，尤其是在有嬰兒的家庭中，另外也有人指出，他們將巨蟒關在狹窄的木箱裡、限制牠的自由，會被攻擊也只是自作自受。