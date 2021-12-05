為了呼籲人們多多運動、走路，有不少軟體或智慧手錶都會記錄使用者一天的步數，甚至列出排行榜，和親朋好友「展開比賽」，沒想到這個功能竟也能成為「抓姦神器」。外國一名女網友分享，明明前男友都已經和她道晚安，Apple Watch上的步數卻還是不斷飆升，意外抓包對方說謊、偷吃的證據。

@kristenslonicki he never did find out how i knew he was at the strip club that night.. best hacks revealed lol also i wouldnt have even cared, why u lying ##dobetter ♬ original sound - Shemara_london

根據《紐約郵報》報導，外國女網友克莉絲汀（Kristen）在TikTok上傳一段短片，分享自己抓包男友說謊、偷吃的經驗，她透露當天前男友和平常一樣傳訊息跟她說晚安，然而不久後克莉絲汀在Apple Watch上看見，原本應該在睡覺的前男友，步數竟不斷往上飆升，才驚覺對方根本沒有「乖乖躺在床上」，而是偷偷光顧了一間脫衣舞酒吧。

克莉絲汀表示，自己不是刻意查看前男友的步數，只是當時她正在比較自己跟閨密的步數，一時心血來潮也順便查看了前男友的，沒想到這個舉動卻成為抓包對方說謊的關鍵證據，而且前男友至今都還不知道，她是如何揭發自己的謊言。

影片曝光後引發網友熱議，截至目前為止觀看次數已經超過36萬，大家紛紛驚呼：「這招真的太天才了」、「我都不知道Apple Watch還有這種功能」、「我覺得妳前男友可能不是單純在走路…」、「感謝妳給了我最好的啟發」、「這種會說謊的渣男不要也罷」。