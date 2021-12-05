公務員是不少人嚮往的「鐵飯碗」，連古代人也不例外，許多人拚命讀書就是為了考取一個官職，期望可以光宗耀祖、過上好日子，不過在明朝長達270年左右的歷史中，「公務員」的薪水不但從未調漲過，甚至還出現「變相減薪」的情形。

江西師範大學教授方志遠透露，其實最初明朝官員的俸祿是不低的，明太祖朱元璋在位期間總共定過3次俸祿，以最後洪武20年為基準，並用糧食的「擔」作為單位，正一品官職月俸祿87擔米、年俸祿1044擔米；正二品官職月俸祿61擔米、年俸祿732擔米；至於正七品官職，像是知縣、御史等，月俸祿則有7.5擔米、年俸祿90擔米，而90擔米約為40兩白銀，大約等於現在的1.2萬人民幣（約新台幣5.2萬）。

雖然就現代的價值觀看來，這樣的年收入很少，但當時明朝剛建國，還是一個農業社會，這樣的收入是非常可觀的，不過隨著時間流逝，官員們不斷被減薪，其中一個手段就是「折色」，將一部分的米折合成銀子、布帛以及紙鈔，然而當朝政府濫發紙鈔，使得紙鈔越來越不值錢，原本1000文錢的紙鈔在100年後只值1文錢，官員的薪水也越減越少。

更可憐的是，在明朝長達270年的歷史中，政府從未幫官員加過薪，隨著社會進步、經濟發達，原本可觀的收入變得難以維持家計；到了晚明，一個說書人說一場書可以賺到5兩~10兩銀子，以當時正七品官職的年收入，說書人只需要說4~8場書就可以賺到。

為了填飽肚子，不少官員動起歪腦筋，貪汙的風氣在當時可以說是很普遍的現象，不過方志遠教授強調，官場上的貪汙從科舉制度開始後就已經形成，因為科舉制度以前，做官是講求身分和門第，也就是只有富人能做官，所以對財富的追求並不急迫。

但科舉制度後，許多窮人也有了翻身機會，他們為了過體面的日子而貪汙，所以明清兩朝對於嚴懲貪官十分看重，不過這不表示明清貪官特別多，而是因為這時期規定較為嚴格，打擊的貪官較多，問題才比較容易被人看見，事實上明朝初期反而因此比較清廉。