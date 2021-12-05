南韓一名咖啡店女員工日前在打烊時，進行最後的清潔工作，沒想到掃著掃著，突然將掃把扔在地上，隨著音樂扭腰擺臀、大跳熱舞，殊不知這幕被默默進入店裡的老闆全看在眼裡，等到她意識到時，只能故作鎮定喊停，現場氣氛尷尬到極點。

根據《MSNEWS》報導，女店員當時聽到女團ITZY的《Loco》，一時興起便趁著四下無人之際，跟著音樂起舞，全程跳到忘我，卻沒發現老闆此時已經進入店裡，並且傻愣在原地，直到女店員轉身時才驚覺老闆就站在身後，立刻尷尬的停止所有動作。而老闆為了緩解氣氛，則緩緩伸出雙手為她鼓掌聲援。

尷尬又爆笑的情況吸引逾293萬觀看次數，網友們紛紛留言直呼「最後那個尷尬真的太可愛了」、「滿滿的能量欸」、「舞蹈實力很棒」、「如果員工有這種熱情，應該馬上加薪的」。

不過也有眼尖的網友發現，這名女店員其實是一名小有名氣的Youtuber，平時熱衷於跳舞，過去也曾在淡定的母親面前大跳性感舞蹈，超荒謬又爆笑的行徑，影片突破600多萬點閱。