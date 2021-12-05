唐朝詩人杜甫〈前出塞〉提到「射人先射馬，擒賊先擒王」，這句話也經常被不少古代戰爭片所引用，但事實上，古人作戰，兩軍必備弓箭手，其實很少會有人直接射馬，背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，在火藥還沒發明之前的冷兵器時代，弓箭一直是重要的遠程攻擊武器，而馬匹和戰車的地位就相當於現代戰役中的「坦克」，照常理來說，兩軍交戰應當先攻擊敵方的馬匹，這樣才能最快速重挫對方的軍事實力，但事實上一場戰役打完，反而戰馬的存活率最高，背後原因有三：

首先是「馬不好射」。古代戰馬上戰場，很多時候跟人一樣也會披著盔甲，能起到防禦的作用，而弓箭手多半是在整個軍隊的後方，在這麼遠的距離下想要射中敵軍的戰馬其實難度很高，更不用說是穿著盔甲的戰馬了。

其次是「馬射不死」。這裡並非指馬是金剛不壞之身，而是很難讓身強體壯的戰馬一箭斃命，更何況戰馬本就受過嚴格的訓練，一箭的殺傷力並不大，倒不如直接射向敵方將士還比較有效率。

最後的原因是「馬很昂貴」。古代有兩種牲口吃不得，一種是耕牛，另一種是戰馬，戰馬在軍隊中是最昂貴的資產，也是最有價值的戰利品，尤其是獲勝的一方會繳獲敵人的所有軍資，戰馬的價值不言而喻。

不過這不代表戰爭中就不會攻擊馬匹，只不過弓箭手攻擊戰馬的情況比較少，大多數是近身搏殺的士兵直接砍馬腿或是使用絆馬索，因為戰馬的腿部沒有盔甲保護，攻擊起來比較有效率。