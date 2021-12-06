一九六五年十月二十五日上午十點整，一枚擎天神火箭（Atlas）由美國佛羅里達州卡拉維爾角（Cape Canaveral）發射升空。火箭的頂端裝載的是愛琴娜銜接目標器（Agena Target Vehicle），這是美國太空總署為了阿波羅登月計畫的太空銜接（Space Docking）程序，所做的第一次試驗。愛琴娜銜接目標器將在地球軌道中與稍後發射的雙子星六號（Gemini 6）太空船進行四次不同狀況下的太空銜接。

在三度空間裡，將兩個快速運行中的物體進行銜接，有著極大的風險。所以即使飛機的空中加油技術經過軍中數十年的演練，已經達到幾乎完美無缺的境界，但是民航機卻從不嘗試，就是因為如果有「萬一」的情況發生，那絕對是沒有一家航空公司可以承擔的後果。

既然連飛機的空中加油都無法保證安全，為何太空總署還要在太空中進行風險這麼大的嘗試呢？

原因是，若要將任何太空載具射入太空，都需要推力巨大的火箭，可是如果太空載具的重量或體積超過現有火箭的運送能力，就必須將那些載具分成幾個部分，分別用多個火箭送上太空，然後在太空中再將那些部分重新組合。因此太空銜接在太空探險的過程中是相當重要的一部分。

要連結的對象爆炸了

在愛琴娜發射的同時，雙子星六號的兩位太空人，席拉（Walter M. Schirra）與史達佛（Thomas P. Stafford）已經準備妥當，正在地勤人員的協助下進入太空船。史達佛在進入太空船時，看著愛琴娜升空時所留下的凝結尾，想著一百分鐘之後自己也將在擎天神火箭強大的推力下進入太空，心中不免雀躍興奮起來。因為席拉在三年前曾操控西格瑪七號（Sigma 7）太空船繞飛地球六圈，而這次卻是史達佛自己的太空探險處女航。

在擎天神火箭的推動下，愛琴娜順利升空，六分鐘之後擎天神火箭第一節燃料用罄，隨即與火箭主體脫離。第二節火箭也同時啟動，將愛琴娜送進距地球表面兩千七百公里的太空軌道。

就在這時，愛琴娜與地面的一切通訊突然中斷，太空中心的工程師們忙著了解狀況，希望重新與愛琴娜恢復連絡，此時太空中心另一個專門對太空監控的部門卻發現從愛琴娜最後位置的附近，傳回許多雷達回波。顯然，愛琴娜已經在第二節火箭啟動時爆炸成碎片。

雙子星六號的主要任務是與愛琴娜在太空中會合，然後進行銜接的演練。既然愛琴娜已經爆炸，雙子星六號也就沒有升空的必要了，於是在太空船中等待發射的兩位太空人接獲通知任務取消。席拉非常失望的由太空船中爬出，想著真是好事多磨。

任務內容變更

愛琴娜的設計廠商急著找出爆炸原因的同時，太空總署雙子星計畫也不可能就此停擺。在沒有銜接目標器可以與雙子星太空船進行會合與銜接演練的情況下，太空總署決定將「會合」與「銜接」分成兩個部分來進行。「會合」的部分將由雙子星七號與六號先行演練，等愛琴娜的廠商找出問題癥結並加以解決，再讓雙子星八號在太空中與愛琴娜進行銜接的練習。

雙子星七號原本的任務是耐久測試，兩位太空人將在太空軌道中飛行兩個星期，藉以了解人類在長時間太空飛行下的反應。太空總署臨時將這個任務加以修改：兩個星期的長期太空滯留不變，但加上與雙子星六號在太空中進行會合的測試。而雙子星六號也因為任務改成與雙子星七號會合，而不是與愛琴娜會合與銜接，因此任務編號改成了雙子星六Ａ號，但是執行任務的太空人則還是原來的席拉及史達佛兩位。

點燃，就熄火

一九六五年十二月四，雙子星七號在太空人波曼（Frank Borman）及拉維爾（James Lovell）兩人的操控下升空。八天之後，十二月十二日，席拉及史達佛兩人再度穿著妥當，進入雙子星六Ａ號太空船，預備進入太空，進行他們暱稱為「太空編隊」的嘗試。

然而，當天席拉及史達佛兩人升空的期望再度落空。

那天上午九點五十四分，雙子星六Ａ號完成倒數計時，火箭順利點燃，一陣巨大的聲音由發射台傳出，橘紅色的火燄也由火箭底端衝出。一點五秒後，火箭啟動的聲音就像是洩了氣的口哨似的逐漸靜了下來，火箭底端的噴口噴出了第一道火焰，然後也像是嗆到了似的噴出一陣煙，就停止運作。

太空中心的工程師及科學家們看著眼前電腦銀幕上的顯示，再抬頭看著牆上那個巨大銀幕上顯示著泰坦火箭（Titan Rocket）在一片火焰煙霧中，依舊停在發射台上，絲毫沒有任何發射升空的跡象，因為火箭竟然在啟動了一點五秒後熄火了！

面對這個異常的狀況，大家一時呆若木雞，完全不知道下一秒會發生什麼事情。這就像火砲射擊之後的「不發彈」，砲彈停留在砲管裡並未發射出去，是相當危險的狀況，因為誰也不敢說那枚已經被擊發的砲彈何時會爆炸。只是現在太空中心面臨的狀況，是比砲彈威力大上幾萬倍的泰坦火箭，它的高度達三十三公尺，直徑三公尺，重量超過一百五十噸。

此時兩位太空人坐在泰坦火箭最尖端的太空船內，面對這突來的情況也愣住了。按照訓練時的標準程序，如果在發射期間發生任何異常狀態，太空人必須立刻啟動彈射手續，將他們的座椅由太空船中彈射出去。

但雙子星六Ａ號的指揮官席拉很快地就決定不按照標準程序進行彈射，而繼續留在太空船內。因為他認為既然火箭沒有升空，因此算不上是在「發射期間」的異常狀態。但是在不了解全盤狀況下，他們兩個坐在火箭頂端卻是如坐針氈般的緊張...

(本文摘自《星際先鋒》/遠流出版)

【內容簡介】台灣正在進入太空年代的起點

不能不看，太空先鋒曾經走過的軌跡

獲得關於治理能力、專業 vs 政治、發現事實的教訓與知識

★星際探險載具的會合、銜接驚險歷程

★在太空中要減速才能追上前面的太空船？

★太空梭爆炸後，組員還活著？

★太空預算的錢都花到哪裡去了？

本書以專業的太空產業知識為依據，加上作者生動的故事筆觸，剖析人類探索太空時所發生的代表性事故案例，以及美蘇太空產業事後得到的教訓與改善方案。

書中收入聯盟 11 號、哥倫比亞太空梭、阿波羅 1 號等多起離奇的事故，用清晰易懂的筆法解說這些事故背後的工程、管理因素，以及調查過程中所發現的真相。

作者指出，太空產業與科技將整體帶動國內產業並創造工作機會，但面臨資源受限、維持進度的壓力不斷增加的情況時，若管理者因預算、進度、公關或政治任務，而忽略專業工程建議，將導致難以想像的悲劇性後果。這也是本書作者任職美國航太界 40 年最深切的體會。

案例中還有許多作者難忘的個人經驗，讀來令人印象深刻。例如挑戰者號太空梭失事前不久，他才與太空梭上的工程師太空人合作解決問題。失事後他到卡拉維爾角出差，親眼見到由海中撈上來的太空梭殘骸，心中有無限感慨。

本書的案例是絕佳的參考，未來無論是發展太空商業、觀光或其他相關產業，都可借鏡書中故事的經驗，讓人類前往銀河星系之路更順暢。

【作者簡介】王立楨

航太工程師、擁有美國聯邦航空總署所頒發的私人飛行執照，對飛機與飛行都有相當的瞭解。他在美國航太界工作超過四十年，最近才由全球最大航太國防公司，洛克希德馬丁公司退休。

代表著作為《我們必須去》、《消失的航班：美國航太專家解密當代民航七宗驚人懸案》、《我以我血獻青天：13 位國軍飛行員的故事》、《飛航解密：美國航太專家關於飛航安全、訓練與管理的大解密》、《螺旋槳邊的歲月》、《唐飛：從飛行員到上將之路》、《回首來時路：陳燊齡將軍一生戎馬回顧》以及「飛行員的故事」系列作品等。