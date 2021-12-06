大掃除時經常會在家裡挖出意想不到的東西。美國一戶人家日前清理房子時，意外找到一枚第一次世界大戰時期的未爆砲彈，一家人瞬間嚇傻、擔心它會爆炸，於是急忙報警，事後拆彈小組替這顆「未爆彈」進行X光掃描，發現它並不是一枚實彈，裡面反而藏著大量的古金幣和紙鈔。

Upon further examination, it was discovered this was a WW1 round containing a hidden treasure of coins and bills ranging from the 1800’s and early 1900’s. The non-live round was turned over to the bomb squad and treasure left with family. pic.twitter.com/pP4BbPG0Jc — MSP First District (@MSPFirstDist) October 25, 2021

根據《WZZM 13》報導，居住在密西根州蘭辛（Lansing）的阿特伍德（Atwood）一家在10月23日時替住家進行大掃除，當時美樂蒂（Melody）正在整理一樓的物品，她的姊姊則在二樓臥室收拾壁櫥內的東西，突然美樂蒂接到姊姊打來的電話，「我們遇到麻煩了」，她急忙上樓查看狀況，發現壁櫥內竟藏著一枚長得很像魚雷的物品，姊妹倆擔心它會爆炸，於是立刻打電話報警求助。

警方接獲通報後迅速趕往現場，仔細觀察以後證實，這的確是一枚來自第一次世界大戰時期的魚雷，於是通知拆彈小組前來處理，還要求美樂蒂一家人離開家中，以免遭遇危險。

之後拆彈小組安全地將這枚魚雷移除，並帶回去進行進一步的調查，不久後美樂蒂接到拆彈小組的電話，表示他們已經替魚雷做過X光檢查，「妳不會相信裡面有什麼東西」，原來砲彈內被未被裝入火藥或炸藥，而是大量的古金幣和紙鈔，其歷史可以追溯回大約19世紀末到20世紀初。

目前魚雷已經交由拆彈小組保管，而裡面的物品則被還給阿特伍德一家，雖然尚不清楚這些古金幣和紙鈔到底值多少錢，但其價值估計遠比上面的面額還要多很多。