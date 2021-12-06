冬天氣候乾冷就容易產生靜電，不但穿衣服時會發出劈哩啪啦的聲音，就連摸東西的時候都可能被「偷襲」，讓許多人感到非常困擾。近日有網友就很好奇，是否有人一到冬天就很容易被電，引起眾多網友共鳴，還有不少網友分享自己的解決妙招。

這名網友在PTT上發文，提到只要冬天一到，自己不管是開車門、洗手開水龍頭、上班靠在櫃子上，還是回到家摸貓，都難逃被靜電攻擊的命運，就連拿鑰匙插進鑰匙孔時，也會看到類似火光的東西，每天都至少會被電10次以上，讓他感到相當崩潰，忍不住哀號：「還能不能平安的過完這個冬天啊」，同時也好奇是否有人跟他一樣，是個「易觸電體質」。

貼文曝光後瞬間引起網友共鳴，大家紛紛留言：「最常是開便利商店飲料櫃被電」、「摸貓就被電，貓還生氣」、「我貓變成皮卡丘了，好可怕、不敢碰」、「我也是365天被電型…冬天特別痛苦，每次開車門都會怕」、「以前住台北濕氣重沒有電，搬到南部後被電得亂七八糟」、「在乾燥的日本我一年四季都被電，已經無感…」。

除此之外，還有不少人也不藏私分享自己的解決妙招，「冬天我要摸金屬之前一定先摸一下木製品或牆壁」、「我是習慣用手背碰一下，或是用袖子包住手開門」、「我都會開門之前先摸一下牆壁」、「可以買加強型的防靜電手環，戴上就幾乎沒事」、「盡量避免穿毛衣，還好我只是偶爾會被電」。