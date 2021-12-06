人們誤吞魚刺或骨頭的情況並不罕見，然而近日大陸一名女子刷牙時，竟誤將牙刷吞下肚，奇特的情況連醫師看到都覺得驚奇，所幸在手術過後已經順利將牙刷取出。

根據《九派新聞》報導，浙江省義烏市一名黃姓女子平時刷牙就有「仰頭漱口」的習慣，未料日前某天她卻突然手滑，導致長達15公分的牙刷順著食道掉到胃裡，雖然當下並沒有感受到疼痛，但突如其來的意外讓她感到很害怕，於是急忙到醫院求診。

經電腦斷層（CT）檢查顯示，牙刷卡在胃和十二指腸的部分，如果不盡快將其取出，很可能會造成胃潰瘍，甚至胃穿孔的現象，所幸緊急手術過後，牙刷已經被順利取出，黃姓女子身體也無大礙，目前已經出院回家了。

然而「吞牙刷」事件無獨有偶，北京一名謝姓男子2年前因為喉嚨痛，自行用牙刷抹藥，不料在強烈乾嘔刺激下，長約20公分的牙刷竟順著食道被吞進胃裡，就醫後醫生建議他要盡快動手術，但男子十分害怕，一拖就是2年，原本想讓牙刷在身體裡自生自滅，然而今年10月照胃鏡時，發現牙刷已經整支發黑，他才終於妥協，通過手術將牙刷取出。

相對於口腔和喉嚨而言，牙刷算是一個「龐然大物」，應該很多人都覺得奇怪，究竟這些人是如何吞下去的？清河縣中心醫院李煥友醫生解釋，人類食道部分周邊附著肌肉，而肌肉就像橡皮筋，彈性特別強，可以根據人的狀態放鬆或縮緊，因此比牙刷更大的物體都有可能吞得下去。