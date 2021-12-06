在真愛面前年齡、性別、外表都不是問題！萬貞兒是明朝史上赫赫有名的貴妃，她原本擔任皇太子朱見深的保母，沒想到2人卻發展出戀人的感情，即使彼此之間的年齡相差17歲，朱見深仍十分喜愛萬貞兒，登基後就立刻將她封為貴妃，並且始終如一、專寵於她。

萬貞兒在4歲就被選入宮充當孫太后的宮女，由於她生性聰明，15歲後便充任仁壽宮的小答應（明朝女官職稱）。正統十四年，明英宗遭遇土木堡之變被蒙古人俘虜，其弟明景帝即位後，立英宗之子朱見深為太子，孫太后擔心有人會對當時年僅2歲的太子不利，於是親自帶在身邊扶養，並委派萬貞兒擔任貼身保母。

江西師範大學教授方志遠表示，隨著年紀慢慢長大，朱見深對萬貞兒從原本的親情轉變為愛情，等到他17歲登基，是為明憲宗，便想立萬貞兒為皇后，不過遭到母親周太后阻止，無奈之下只好另立吳氏為皇后、將萬貞兒冊封為貴妃，並獨寵於她。

方志遠教授指出，在這段感情之中，吳皇后其實才是「第三者」，她相當忌妒明憲宗和萬貴妃形影不離、親密的樣子，於是為了樹威而杖責萬貴妃，這件事很快就傳到皇帝耳裡，一個月不到他就下令廢后，足以見得他對萬貴妃的深愛。

成化二年，已經37歲的萬貴妃誕下皇長子，明憲宗非常開心，冊封她為皇貴妃，然而這個孩子還未滿周歲就夭折，讓2人都悲痛不已，從此萬貴妃就沒有再懷孕生子。

雖然之後明憲宗和多位嬪妃共生了20多名子女，但從未和萬貴妃以外的人產生感情，也沒有因為萬貴妃年老色衰而嫌棄她，明憲宗在位23年以來，始終專寵萬貴妃。成化二十三年萬貴妃病逝，享年58歲，明憲宗得知後非常傷心地說：「萬妃已去，我也不久矣」，並在數月後因為悲傷過度而亡，享年41歲。