公元前二六三年， 這一年羅馬拿下卡塔尼亞城， 揭開和死對頭迦太基（Carthage）之間隨後多次的布匿戰爭（Punic war）。羅馬軍隊從西西里島上所掠奪回來的戰利品，讓羅馬居民得以親身感受打勝仗的滋味。一般而言，當時的羅馬軍隊習慣將敵方戰船的首喙劈下來，當作戰利品，再將之安放在羅馬廣場這類公共場所的石柱上。然而，這次羅馬軍隊帶回的，不只有戰利品和珠寶首飾，瓦雷里厄斯從卡塔尼亞戰役中帶回的戰利品中，有一樣看起來非常不起眼，不起眼到讓人覺得很平凡的東西。但偏偏就是這麼不起眼的東西，改變了當時古羅馬百姓的生活，連帶的，日後也影響到西方文明。

瓦雷里厄斯對著群眾，手指向他所站的講台旁邊一處，那是他從西西里戰役中掠劫而回的一具日晷。這時，日晷已經放在刻有他名字的石柱上。這具日晷，以一整塊大理石雕成，石塊中精心刻出一個半圓形的凹洞，在凹洞頂端，放置了一支銅製的指針，或可稱晷針或指時針（gnomon）；在半圓形凹面上，刻有線條，做為判定時間的刻度，當指時針的陰影落在刻度線上，即知時間。這具日晷是依西西里島的時間和曆法所設計的，其計時方式和羅馬

稍有不同，但沒有人在意——因為，它象徵的是羅馬人的勝利，所以群眾見狀全都瘋狂歡呼。

古羅馬人立在廣場這類公共空間的凱旋柱，是其強大軍力的象徵，所以公元二六三年瓦雷里厄斯帶回的羅馬首座日晷，意義也不單單只是裝飾用。不過，這根石柱的命運注定超越這個目的，它將來會更廣為人知。這天當群眾散去後，他們渾然不知，自己所看到的日晷具有多大影響力。他們都以為，自己只是來這裡慶祝刻有瓦雷里厄斯名字的石柱，上面剛好有安裝自迦太基戰役掠劫而來的戰利品。沒過多久，他們就會發現，事實不然。

之後，羅馬陸陸續續又出現十幾座類似的日晷，和卡塔尼亞的日晷一起成為控制和管理羅馬居民日常起居的工具。沒過多久，羅馬人就開始覺得，這項計時新科技的出現非常惹人厭。

到最後，羅馬人的怒氣終於再也按捺不住了。

但他們都發現得太晚了。羅馬共和國各地的公共場所，已經紛紛出現日晷。有著瓦雷里厄斯名字的那座凱旋日晷，在公憤之下，足足撐了九十九年之久，直到公元前一六四年才被換下——取而代之的，是更加精準的日晷。又隔五年，除了原本就討人厭的日晷外，還加上新式的公共報時裝置：這次換上的是一座水鐘。這麼一來，不只白天出太陽時有日晷可看，夜晚沒太陽時，水鐘也精準報時。羅馬人不只工作時間被控制，連睡覺時間也受到管控。

羅馬廣場上的那座日晷，可以視為該城的首座鐘塔。因為它跟日後的鐘塔一樣，高高在上，俯看下方來來去去的百姓，代理羅馬統治階級，改變一切。自從瓦雷里厄斯將日晷引進廣場的那一刻起，羅馬人民就被迫要按照這具時鐘過日子，這項新的時間制度隨後更襲捲世界各文明。

(本文摘自《改變人類文明的12座時鐘》/ 遠流出版)

【內容簡介】

人類發明了時間以後，才開始有了歷史。

打從人類有文明以來，各個文化都曾打造屬於他們的時鐘。從古羅馬時代的城市日晷，到中世紀中國皇室所用的水鐘；從蘊釀中世紀沉默革命的沙漏，到印度啟蒙時代的天象觀測站。本書透過對十二個古今時鐘的個案探討，了解數千年來時間是如何被人們當作支配的工具，被人們政治化，甚至成為一種武器。

這不是一般的鐘錶史書，同時，也不是討論時間這個抽象概念的哲學或物理書。正如同時鐘劃分成十二個時段，作者介紹十二段關於「時計」的故事，以權力、控制、金錢、道德和信仰為中心發展而成。作者感興趣的是：人類為什麼會想要發明鐘錶？以及人類文明世界運作的原理。透過檢視這些工藝品，可以幫助我們更了解人類的管理制度、信仰、道德、以及講述故事的方式等。藉由本書，我們能夠直視時計所擁有的力量。

【作者簡介】

大衛·魯尼（David Rooney）

物理學系畢業，擁有科學史、醫學和科技碩士學位，以及歷史地理學博士學位。他是歷史研究學院（Institute of Historical Research）副研究員、三個鐘錶慈善團體的幹事、電子鐘錶集團（Electrical Horology Group）主席，也是鐘錶匠博物館（Clockmakers' Museum）管理委員會成員之一，該機構是世界上最古老的鍾錶博物館。

曾擔任倫敦科學博物館技術及工程負責人，以及格林威治皇家天文台館長。這些經歷讓他能以精闢見解，透過鐘錶探索造就鐘錶的社會和文化。而且他就住在倫敦靠近格林威治子午線的地方。

【譯者簡介】

顏涵銳

師大翻譯所博士。譯有《人性中的良善天使》《隱形戰》《善良的逆襲》。