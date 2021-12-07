一六七四年查理二世登基為英皇後，他聽說有位法國天文學家發明一種導航方式，可以確定海上行船的方位，而且是倚靠天文觀測技術，他就迫不及待想擁有一座跟巴黎天文台一樣的天文據點。隔年，他選在格林威治宮原本一座城堡所在地，搭建自己的天文台。這裡本來是多任英皇包括亨利八世、瑪麗一世和伊莉莎白一世的出生地和寢宮。天文台就座落在陡峭的山坡頂端，俯看著泰晤士河，以及河中來來往往打造起英國這個海上帝國的船隻。趁著地利之便，遠在數英里外都可以看到這座天文台，正在述說這座帝國所擁有的科學知識和實力。

一八八四年，在美國首府華盛頓一次外交會議上通過決議，將穿過格林威治主要測時望遠鏡的子午線，指定為全球的本初子午線，它成為測量經度和世界時間系統的起始。格林威治標準時間成為世界時間的基準，格林威治天文台於是自稱是「時間之家」。不過，當初為什麼會選定格林威治這條子午線做為本初子午線呢？其實是帝國間角力的結果。

格林威治之所以會成為全球時間和空間的原點，其實是大英帝國仗恃著強大的海上武力，在全世界占領大量的殖民地。擁有海上霸權的國家，就擁有世界霸權；想要擁有海上霸權，就需仰賴不敗的導航能力。在下一章中，我們就會了解，想要擁有不敗的導航能力，就必須破解經度之謎，這點也正是為什麼英王查理二世會建立格林威治天文台的原因。

一六七二年，也就是格林威治天文台動土前三年，查理二世設立英國皇家非洲公司（Royal African Company of England），並撥出相當可觀的一筆金額，做為初期營運資金。他的弟弟詹姆斯則擔任該公司最大股東兼總裁。英國皇家非洲公司的設立，目的是要在西非、加勒比海和北美三地之間從事海上黃金和奴隸的交易，該公司擁有在廣大地區設立交易站的獨占權，範圍從西北非沿岸的摩洛哥城市薩雷（Salé)，一路向南延伸到非洲大陸最南端的好望角。

但其實，此舉的目的，絕非單單只是為了貿易和金錢。設立皇家非洲公司前，英國曾發生內戰，導致查理二世父親在一六四九年被處決、英國皇室失去執政權，當時查理二世只有十八歲。後來好不容易復辟，取回執政權，隔了十二年，才成立皇家非洲公司。查理二世再度登上皇位後，要求天文學家解決經度的問題，原因很簡單：他放眼全球，野心直指非洲和其他大陸。他想要擁有顯赫威望，讓大英帝國雄霸天下。

(本文摘自《改變人類文明的12座時鐘》/ 遠流出版)

【內容簡介】

人類發明了時間以後，才開始有了歷史。

打從人類有文明以來，各個文化都曾打造屬於他們的時鐘。從古羅馬時代的城市日晷，到中世紀中國皇室所用的水鐘；從蘊釀中世紀沉默革命的沙漏，到印度啟蒙時代的天象觀測站。本書透過對十二個古今時鐘的個案探討，了解數千年來時間是如何被人們當作支配的工具，被人們政治化，甚至成為一種武器。

這不是一般的鐘錶史書，同時，也不是討論時間這個抽象概念的哲學或物理書。正如同時鐘劃分成十二個時段，作者介紹十二段關於「時計」的故事，以權力、控制、金錢、道德和信仰為中心發展而成。作者感興趣的是：人類為什麼會想要發明鐘錶？以及人類文明世界運作的原理。透過檢視這些工藝品，可以幫助我們更了解人類的管理制度、信仰、道德、以及講述故事的方式等。藉由本書，我們能夠直視時計所擁有的力量。

【作者簡介】

大衛·魯尼（David Rooney）

物理學系畢業，擁有科學史、醫學和科技碩士學位，以及歷史地理學博士學位。他是歷史研究學院（Institute of Historical Research）副研究員、三個鐘錶慈善團體的幹事、電子鐘錶集團（Electrical Horology Group）主席，也是鐘錶匠博物館（Clockmakers' Museum）管理委員會成員之一，該機構是世界上最古老的鍾錶博物館。

曾擔任倫敦科學博物館技術及工程負責人，以及格林威治皇家天文台館長。這些經歷讓他能以精闢見解，透過鐘錶探索造就鐘錶的社會和文化。而且他就住在倫敦靠近格林威治子午線的地方。

【譯者簡介】

顏涵銳

師大翻譯所博士。譯有《人性中的良善天使》《隱形戰》《善良的逆襲》。