要孩子維持房間整潔，一直以來都是讓許多父母感到頭痛的難題。近日英國一家寢具業者舉辦「最髒小孩房」的特殊攝影比賽，並由一名8歲女童奪得冠軍，只見她的房間四處都散亂著衣服、雜物，就像是「被炸彈炸過一樣」，幾乎沒有可以行走的空間。

根據《鏡報》報導，英國寢具業者「Happy Beds」日前舉辦一場特殊的攝影比賽，要尋找全英國「最髒的小孩房」，這項比賽吸引眾多民眾關注，共計有超過100多件參賽作品，最後由來自蘇格蘭格拉斯哥的8歲女童艾蜜莉（Emily）奪冠，獲得由Happy Beds提供、價值約400英鎊（約為新台幣1.4萬）的高級床組。

業者也在官方網站公開這些孩子的房間照片，各個參賽者房間的凌亂程度都讓人嘆為觀止，其中艾蜜莉的床上散落著穿過的衣物和玩具，抽屜也因為掛著衣服而關不起來，就連地板也被各種雜物堆滿、霸佔，讓房間幾乎沒有可以行走的空間。

對此，艾蜜莉的父親表示：「不幸的是，我的女兒艾蜜莉把她的房間當成更衣室一樣對待，其餘大部分的時間她都在客廳度過，就算要求她整理房間，不到一個禮拜又恢復成像被炸彈炸過的狀態，希望艾蜜莉能夠因為得到新床，而積極地改變」。

Happy Beds行銷經理露西（Lucy Bolland）也說：「我們都知道讓孩子整理房間是一項艱鉅的任務，我們為這些父母感到難過，擁有一個整潔的房間非常重要，這可以幫助你感到平靜並睡個好覺，希望艾蜜莉喜歡新床，藉此激勵她努力維持房間整潔」。