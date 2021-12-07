古代非常注重「門當戶對」，家世背景差異極大的人在一起，很難會有好的結果，不用說身分高貴的皇后，更應該由出身名門世家的人擔任。然而北宋時期一名女子不但是「再婚人妻」，身後更沒有任何背景，卻在因緣巧合之下成為皇帝的寵妾，最後甚至翻轉命運、當上皇后。

綜合陸媒報導，劉娥出生蜀地，自幼父母雙亡、住在外婆家，她十分擅長歌舞、打波浪鼓，所以時常在街頭賣藝，14歲時嫁給當地銀匠龔美，並動身前往京城汴梁，儘管沿路賺了不少盤纏，但2人的生活越來越貧困，龔美只好將妻子轉賣。

當時尚未被封為太子的宋太宗第三子趙恆曾向身邊的人說過：「蜀婦人多才慧，吾欲求之」，於是在王府官員張耆的引薦之下，買了劉娥作為妾室，而且相當受寵，前夫龔美也因此成為趙恆的親信。

然而趙恆的乳母秦國夫人不喜歡劉娥，便將此事稟告皇帝，宋太宗一聽到皇子竟與出身低賤的女子廝混大怒，下令讓趙恆將劉娥趕出王府，趙恆不敢違抗父皇之意，又放心不下劉娥，於是將她祕密安置在張耆家中，張耆為了避嫌從此不敢回家，而是在外另尋住處。

直到宋太宗駕崩，趙恆即位成為宋真宗，便將劉娥接回宮裡，但當時已有郭皇后和其他嬪妃，劉娥並無名分，所以她一直恪守本分、不參與後宮爭鬥，並和另一名寵妃楊氏情同姊妹，入宮7年才被封為美人。

景德四年郭皇后病逝，宋真宗想立劉娥為后遭到群臣反對，最後只得作罷。後來劉娥又被封為修儀，此外曾擔任她侍女的司寢李氏誕下龍子趙禎，劉娥便取皇子為己子，交由楊氏代為養育，李氏則被封為崇陽縣君，一生未和親生兒子相認。

大中祥符五年，劉娥終於被冊立為后，但她依舊不卑不亢，將后宮之事處理得井井有條，並且夜夜陪伴宋真宗處理政事到深夜，因此越來越被宋真宗倚重和信任。後來宋真宗身體越來越差，劉娥逐漸把持朝政，等到宋真宗病逝時，更是下令讓皇太后劉娥輔佐年僅11歲的宋仁宗趙禎，這也成為她垂簾聽政的開端。