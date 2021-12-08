大腳怪是北美洲民間傳說中的神秘生物，牠是否真實存在一直是個謎。美國喬治亞州有民眾在森林裡，意外拍到大腳怪的身影，影片曝光後在網路上引發討論，專家對此表示，影片有可能是真的。

根據《每日星報》報導，經常分享神秘生物影片的IG帳號「@cryptiduniversity」，近日上傳了一段影片，他們聲稱在美國喬治亞州的森林裡，拍到大腳怪（Bigfoot）的身影，畫面中可見一個像是人猿的黑色身影，身形看似非常巨大，有點像熊，原本蹲在灌木叢裡，下秒突然起身用兩腳行走，隨後躲進森林深處。

不過由於影片畫質不佳，從拍攝角度推測，目擊者當時應該是躲在遠處的樹林中，影片曝光後，也在網路上引發討論。紀錄片製作人布里德洛夫（Seth Breedslove）對此表示，「從影片來看，牠的身體非常大，但動作卻顯得有些詭異，看起來像是一個穿著套裝的人，而且牠似乎不清楚樹林地形，因此不斷低頭看路」。

布里德洛夫最後提到，雖然影片看起來像假的，但影像中大腳怪的身形過於巨大，讓他無法確認真實性，認為也可能真的大腳怪。美國聯邦調查局（FBI）2019年公布一份1976年有關大腳怪的檔案，他們曾接受大腳怪資訊中心與展示館總監拜恩（Peter Byrne）的要求，檢測15根毛髮樣本，雖然檢驗報告指出，這些毛髮為鹿科動物，但外界認為FBI並沒有公布真實資料，拜恩依舊堅信大腳怪的存在。