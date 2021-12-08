有些人天生就在藝術方面很有天賦，一出手就能畫出一幅讓人驚豔的畫作。近日一張美術生的「自畫像」在網路瘋傳，只見作品上的人物不管臉型輪廓、髮絲陰影，甚至連眼神表情都十分生動，然而老師在見過這名學生本尊後，卻給出了0分的成績，引起網友熱烈討論。

根據《搜狐網》報導，近日大陸某學校美術系進行專業考試，學生必須在時間內畫出一幅自畫像，並要求畫必須要符合「構圖完整、造型準確、形象生動、結構清晰」等條件，其中一名男學生以鉛筆用心完成畫作，無論輪廓陰影、眼神表情都栩栩如生，展現了男學生精湛優秀的美術實力。

但讓人不解的是，這幅畫交出去之後，竟被老師給了0分。對此老師透露，光看這幅畫確實可以感受到這名男學生出色的畫工，每個細節也都非常到位，所以原本是想打滿分的，然而考試的主旨為「自畫像」，但畫中的人物和男學生本尊明顯差很大，因此只能忍痛給出0分。

另一名男學生畫出帥氣強悍的自畫像，但畫中人物和本人的外型氣質都差很大。(圖/翻攝自搜狐網)

而類似的情況其實經常發生，曾有男學生一邊照鏡子，一邊畫了一幅又酷又帥的自畫像，雖然完成後的作品十分完美，線條和陰影的使用都非常強悍，畫作中的人物和男學生也一樣戴著墨鏡，但2者之間的長相實在差太多，讓老師感到哭笑不得。