泰國一名女網友家中因大雨淹水，混濁髒水沖進臥室內多日不退，更誇張的是，一大群黑色小魚竟跟著水游了進來，就連大魚也在她的臥室內悠游，讓女網友感到非常傻眼，於是拍下這驚人一幕分享到網路上，引發網友熱議。

根據《World of Buzz》報導，這名女網友「@lookpud935」居住在佛統府那空差西縣，由於當地降下暴雨，導致各地都出現淹水災情，水深及膝，就連女網友的家也慘遭侵襲，混濁的大水淹進她的臥室，所幸床鋪底下有事先用石頭墊高，其餘家具物品也都搬到床上放好，才沒有造成嚴重損毀。

從影片中可以看到，女網友的臥室被積水霸佔，更誇張的是，數百隻黑色小魚竟跟著游了進來，水裡甚至還有一條烏鱧（Northern Snakehead），她的臥室儼然成為一座魚塭，密密麻麻的水中生物讓女網友感到非常無奈和傻眼，但她對此無能為力，只好站在一張紅色塑膠椅上，將這驚人的一幕拍攝下來。

影片上傳到TikTok後，很快就吸引許多網友關注，截至目前為止觀看次數已經突破120萬，大家紛紛留言：「妳可以在房間裡養魚賺錢了」、「危機就是轉機，快把腳泡到水裡做個足療」、「水乾了以後肯定更恐怖」、「乾脆把房子當作魚塭賣掉好了哈哈」、「妳有自己的水族館了」、「原來是臥室啊，我還以為是養魚場呢」。