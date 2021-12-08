大陸一名13歲少女沒懷孕，但腹部卻異常隆起，起初母親以為她變胖，因此沒有多加留意，豈料之後肚子越變越大，腹部皮膚還長出妊娠紋，甚至出現疼痛的問題，才驚覺不對勁，少女母親趕緊帶女兒到醫院檢查，發現她其實是長了超大卵巢囊腫，且囊腫就像一顆炸彈，隨時都可能爆炸。

根據陸媒《深圳市衛健委》報導，一名13歲少女小雪（化名）腹部異常隆起，起初媽媽以為，女兒是奶茶喝多了導致變胖，因此也沒有多加注意，豈料之後腹部越變越大，她的體重甚至重達87公斤，一天小雪稱肚子右下方有些痛，母親才驚覺不對勁，先是帶女兒到附近診所拿藥吃。

但小雪腹痛狀況仍未改善，她們才改到較大的醫院看診，醫師起初以為她懷有雙胞胎，但小雪極力否認自己懷孕，豈料檢驗報告出爐後，醫師表示「孩子肚子裡有東西！可能比懷了雙胞胎還嚴重」，經電腦斷層掃描後確認，小雪確實沒有懷孕，而是腹腔內長出超大的「卵巢囊腫」。

由於囊腫過於巨大，因此她們改往到深圳市兒童醫院治療，囊腫約長40公分、寬30公分，醫師提到，小雪腹腔中的囊腫就像是一顆「炸彈」，不僅隨時可能爆炸，還壓迫到小雪的臟器及腸道，導致她出現腹痛、嘔吐、呼吸不暢等症狀，而且不及時處理，小雪可能出現腸壞死，會有生命危險。

經過手術後，醫療團隊在小雪腹腔裡，抽出16000ml的囊液，再慢慢切除囊腫，小雪術後足足瘦了15公斤，住院一周後順利康復出院。醫師也提醒，卵巢囊腫是婦科常見腫瘤，任何年齡女性都可能發病，由於卵巢深居盆腔，因此患病初期並不明顯，有的僅稍感腹脹，家長若發現孩子有肚子腫脹、突發腹痛、體重大幅度增減等異常症狀，就要及時就醫。