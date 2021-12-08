澳洲新南威爾斯州一名住戶日前到自家附近海邊散步，發現沙灘上有一個巨型異物，讓他感到非常好奇，便走過去查看，發現竟是一具海豚屍體，身體已被咬掉一大塊，住戶推測應該是鯊魚所為，「這是我過去15年來，最不尋常的發現了」。

根據《9 News》報導，居住在新南威爾斯州的薩頓（Michael Sutton）每天早上，都會到自家附近的克羅納拉海灘（Cronulla Beach）散步並拍攝日出，豈料途中看到一個異物躺在沙灘上，他便好奇的走過去查看，「起初我以為是鯨魚，靠近一看才知是海豚，牠的腹部被鯊魚咬了一大口」。

薩頓提到，這一條海豚長約2公尺，側面咬傷寬約60公分，被發現時已死亡好幾個小時，而當天不少前來衝浪的人，發現海豚的屍體後，都不太敢下水，因此當天衝浪的玩家較少，「我幾乎每天都還這裡拍照，有時晚上在海邊散步，頂多撿到手機或GoPro，所以這是我15年來，看過最不尋常的事情」。

當地政府部門得知此事後，隨即聯繫野生動物機構，順利將海豚的屍體移走，負責人表示，「很感謝海洋安全和救生員部門收到通知後，立刻聯絡相關單位，確保屍體能夠迅速從現場移走」。不少網友看到照片驚呼「傷口約60公分，表示咬海豚的鯊魚可能是體長約5公尺的大白鯊」。