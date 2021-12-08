經常看古裝劇的人就會發現，劇中許多角色每天都穿著長袍、長裙，姿態十分優雅，然而衣襬處卻經常在地上拖來拖去，難道古人都不怕衣服會髒嗎？穿著這樣的衣服他們又是如何上廁所的呢？

根據《網易新聞》報導，事實上長袍並不是每個人都能穿的，在古代有很嚴格的階級制度，每個級別的人能夠穿的衣服長度、款式，甚至顏色都有不同的規定，如果有誰穿了不符合身分的衣服被發現，就會受到處罰。對於一般百姓來說，許多人的工作都是「體力活」，所以通常以短袍、短衫為主，衣服款式幾乎是窄袖、簡單但不寬大的設計，活動起來也比較方便。

如果身分得到提升，像是中了秀才、舉人等，就會換上長衫，以凸顯身分地位的不同；而我們經常在古裝劇或是古代畫作中看到的華麗拖地長裙、長袍，則是王公貴族的專屬，這些服飾就如同現代人的禮服，並不會天天穿，平時他們也只是穿著不拖地的日常服飾。

而關於衣襬弄髒的問題，貴族和皇室的衛生清潔都做得很好，衣服基本上不太容易髒，而且就算真的髒了，也可以交給下人幫忙處理，完全不用擔心；至於上廁所的時候，衣服的下裳、褶裙並不需要脫掉，只要撩起來就可以，再高級一點的身分甚至還有下人會在旁邊幫忙托住衣襬，或是如廁前先把外衣脫掉，等到結束後再穿上；有些貴族還會有單獨的更衣室，避免衣服染上臭味。