不少人看清宮劇時會發現，戲劇中士兵分為「兵」和「勇」兩種兵，他們到底有什麼差別呢？其實兵服繡有「勇」的清兵，是為了戰爭而臨時招募的，因此戰力不及「兵」，不過「兵」優於「勇」的現象，在清朝後期卻出現轉變。

根據《梨視頻》報導，清朝士兵衣服上有的繡「兵」，有的則繡「勇」，兩種標誌代表不同的武裝力量，「兵」指的是正規軍，也就是有編制的士兵，其中包含滿兵的八旗軍，以及彌補滿軍不足而建立的漢人「綠營兵」，而穿繡有「勇」字的清兵，大多是戰爭爆發時因兵力不足，臨時召集來的，就像是臨時工。

而「勇」字的清兵因未受過專業訓練，裝備也不如正規軍，因此戰力明顯較弱，打完戰以後就會解散，因此清朝初期都是「兵」優於「勇」，但清朝後期卻發生改變，當時清政府採世襲兵役制，凡舉16歲以上的八旗弟子，人皆為兵且世代相襲，不能從事其他行業，而衣服繡「兵」字的清兵就是所謂的兵戶。

當時一名士兵的軍餉要養活一家人，實在是不容易，清朝政府為了照顧旗下人，因此擴大當兵名額，將入營視為一種經濟救濟的手段，當時甚至將老人與小孩都名列兵籍，為了就是讓兵戶可以多領幾份軍餉，受到擴大當兵名額的影響，過去受過專業訓練的正規清兵品質也大不如從前。

1840年爆發鴉片戰爭，八旗兵與綠營兵早已腐敗不堪，1851年又發生太平天國運動，正規軍根本無力招架，晚清重臣曾國藩得知此事後，因此將士兵改為募兵制，由長官自行招募士兵，稱為鄉勇，作為清朝臨時招募的地方武裝輔助部隊，隨軍戰守，各自成營，稱勇營，此為「勇營制度」，從此「勇」字士兵替代「兵」字士兵，成為清軍主力。