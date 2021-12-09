台中東海大學近日出現保育類動物「領角鴞」，當時一名學生在步道旁的樹底下，發現一團毛茸茸的動物，仔細一看，才知道是一隻領角鴞幼鳥，而她也將幼鳥的模樣拍下，超萌影片被分享到學校的臉書粉專，引發網友討論。

東海大學在臉書粉專提到，近日有學生在校園發現領角鴞幼鳥，「頭一次近距離接觸貓頭鷹呢！牠的眼睛圓滾滾的，越看越可愛」，只見幼鳥站在樹根中間，睜大眼睛眨呀眨，身體不斷左右搖晃，看到學生拿出手機拍攝，牠也未感到害怕，反而一直盯著鏡頭。

不少學生表示「爆表療癒！希望牠能在校園裡平安長大」、「東海新的吉祥物，以後教室會有貓頭鷹傳遞書信了」、「哇！原來學校除了松鼠，還有貓頭鷹，太可愛」，另外，也有人擔心幼鳥未回巢，恐會引來貓狗攻擊，「現在是領角鴞產季，應該是從樹上掉下來的，不知道有沒有人可以把牠送回樹上」。

臺中市野生動物保育學會志工黃唯哲也關注此事，提到當天有聯繫東海野鳥社的同學前去關心，確認幼鳥身體無狀況後，已將牠放回樹上，順利回到母鳥身邊，也提醒民眾在野外看到領角鴞幼鳥在地上時，不要貿然將牠帶回家，「如果可以正常站立、精神正常，請放回高處，避免受到貓狗攻擊就好。幼鳥離巢後在巢週邊活動都屬正常現象，親鳥也都還是會回來找小孩」。