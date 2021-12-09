近幾年外送平台興起，給予許多不想外出的人方便，卻也經常發生消費糾紛。近日韓國一名網友叫了外送豬腳，收到餐點打開後，發現豬腳竟長滿濃密的毛髮，瞬間沒了食慾，於是拍照PO上網抱怨，很快成為網路熱議話題，連新聞台也報導此事，只是當女主播看到照片時，也忍不住被荒謬的畫面逗笑。

韓國一名網友日前在論壇《DC Inside》發文，表示自己點了外送豬腳，但店家卻沒有把豬毛去除乾淨，從照片中可以看到，豬皮上長滿又長又濃密的豬毛，還因為滷過而變成棕色，讓PO主相當傻眼，在文中委屈地說：「明明點了豬腳卻送來西施犬，到底是要我怎麼吃，還以為是野豬呢！最後整碗直接丟掉了」。

文章發布後很快在網路上成為熱議話題，不少韓國媒體也紛紛報導這起事件，主播金夏恩（김하은）也在JTBC一檔新聞時事節目播報，原本應該維持專業嚴肅的態度和語氣，但過程中金夏恩因為PO主誇張的形容以及荒謬的照片而笑了出來，雖然她有試圖忍住笑意，最後還是忍不住，只能一邊笑一邊播報，不過她也在隨後的節目中，為自己不專業的行為道歉。

事後，金夏恩主播爆笑的片段被網友們擷取下來，並在各大社交平台、論壇中瘋傳，不少人都覺得相當有趣，也為她加油打氣，「這個事情真的太搞笑了，就算心裡想著悲傷的事也很難不笑」、「主播會笑是很自然的反應，並沒有做錯」、「人性的一面讓新聞更好笑了哈哈」、「主播居然還為此寫了道歉信，真的太可愛了」。