印度一名農民日前與友人至中央邦的天然鑽石礦區尋寶，幸運挖到一顆13克拉的鑽石，價值約600萬盧比（約新台幣220萬元），讓他直呼難以置信，農民也因這顆鑽石一夕暴富，解決家中的經濟問題。

#panna #madhyapradesh

Farmer finds 13 carat diamond worth Rs 60 lakh in excavation in Panna district

A poor laborer from Panna in Madhya Pradesh found a superior quality diamond of 13 carats in a diamond mine in Krishna Kalyanpur on Mondayhttps://t.co/mSypo1dith — Lokmat Times (@LokmatNewsEng) December 7, 2021

綜合印度媒體報導，農民辛格（Mulayam Singh）先前與6名友人，到中央邦潘納（Panna）鑽石礦區尋寶，意外挖到一顆重達13.54克拉的鑽石，除此之外，他的朋友也發現5顆不同重量的鑽石，分別是6克拉、4克拉、43分、37分和74分。

鑽石檢驗員亞努潘（Anupam Singh）提到，辛格發現的鑽石價值至少600萬盧比（約新台幣220萬元），而他們發現的鑽石總價值可能超過1000萬盧比（約新台幣366萬元），不過實際價格是多少，還是須等待拍賣後的結果，而拍賣後所得扣除政府特許權使用費及稅收後，才會交給農民。

辛格表示，過去曾聽說過有人在礦區裡發現鑽石致富，但如今發生在他身上，仍舊是難以置信，之後會與朋友平分拍賣後所得款項，他也打算將這筆錢用於孩子的教育上。據估計，潘納區擁有120萬克拉的鑽石儲量，中央邦政府將部分區域出租給農民及勞工，用於開採鑽石，挖出的鑽石都將暫時存放在採礦部門等待拍賣。