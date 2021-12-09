海洋是十分神祕且廣闊的地方，在深海中仍有許多人們不熟悉，甚至是未知的生物存在。近日美國研究團隊在探查蒙特利灣附近海域時，意外發現一隻巨大的冥河水母，由於牠們生活在極深的海域，所以過去110年來只有115次目擊記錄，是非常罕見且珍貴的發現。

根據《國家地理》報導，蒙特利灣水族館附設研究所（MBARI）日前使用遙控潛水器（ROV）探測附近海域時，發現深3200英尺（約975公尺）處有不明震動，沒想到前去調查竟看見一隻極其罕見的冥河水母（Stygiomedusa Gigantea），牠的直徑超過3.3英尺（約1公尺），帶狀「手臂」長達33英尺（約10公尺）；從影片中可以看到牠隨著海流不斷移動、漂流，畫面十分壯觀且唯美。

冥河水母是地球上最巨大的水母之一，與其他水母不同，牠們並沒有帶刺觸手，取而代之的是4條帶狀「手臂」，並使用這些手臂主動捕捉獵物來吃，雖然沒有明確的證據，但科學家推測牠們應該是以浮游生物和小魚為食。

儘管冥河水母在除了北極以外的所有海域都已有發現記錄，但自1899年首次發現，110年以來僅被目擊115次，因此人們對於牠們的了解並不多。而蒙特利灣水族館附設研究所的聲明也提到，過去34年的海洋研究、探查中，他們也只有過9次目擊冥河水母的記錄，由於牠們可以下降到6000公尺以上的深度，就算有無人攝影器材的幫助，人們也很難捕捉冥河水母的身影。