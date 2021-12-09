烽火戲諸侯是非常著名的歷史典故，西周末年周幽王為了博愛妃褒姒一笑，因此點燃烽火台戲弄諸侯，而褒姒看到這幕後果然笑出來，日後周幽王多次點燃烽火，導致他信用破產，待犬戎真的攻破鎬京，點燃烽火台求援已無效，最終導致西周滅亡，但這個典故是真實存在的嗎？有不少專家提出3個觀點，認為烽火戲諸侯從未發生過。

根據《梨視頻》報導，烽火台是古代傳遞訊號的工具，不過當時西周主要使用「擊鼓」方式傳訊息，根據《後漢書 光武帝紀》記載，「邊防備警急，作高土台，台上作桔皋。桔皋頭有兜零，以薪草置其中，常低之，有寇即燃火舉之」，由此可知，烽火台直到秦漢時期才開始大量使用。

另外，在《史記 周本紀》提到，諸侯們看到烽火台被點燃後，眾人趕緊到都城救援，但當時周幽王居住於鎬京，是如今的西安，離他最近的諸侯國「晉國」，位於今日的山西臨汾，兩地相差370多公里，就算騎兵騎良駒前來救援，一天也只能走75公里左右，加上遇崎嶇山路，最少也要花7天才能抵達鎬京，更遠地區的諸侯，恐怕還需花好幾個月，褒姒更不可能待在原地，等各地諸侯到齊。

再者，根據《竹年記書》記載「幽王三年，娶褒姒，八年立褒姒之子伯盤為太子」，史書中只能看到周幽王昏庸，以及他如何寵愛褒姒，但卻未看到有關烽火戲諸侯的相關記載。而清華大學在2012年整理戰國竹簡時，發現竹簡上記述周幽王進攻元配申后外家申國，申侯聯絡戎族打敗周王，導致西周滅亡，清華大學出土文獻研究與保護中心劉國忠教授表示，由此可斷定烽火戲諸侯並非西周滅亡原因，而且還是編造故事。