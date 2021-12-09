經常看古裝劇或是歷史資料的人都會發現，古代人似乎很喜歡睡硬梆梆的枕頭，和現代人要求的柔軟蓬鬆有著極大差距，其中最常見的就是用「瓷」製作的瓷枕，究竟古人為何這麼愛睡瓷枕呢？難道他們不會不舒服嗎？

根據《央視頻》報導，人們為了在休息中讓自己睡得更舒服，而在腦袋下墊石頭、木頭、雜草或是手臂，這種枕東西的行為最早可以追溯到早期智人時期，而枕頭這件物品的起源時間，不少學者認為應該是殷商時代，後來到了春秋戰國時期，枕頭逐漸走入家中，成為平凡老百姓的日常必備用品。

而古代枕頭的種類有很多，像是玉石、陶瓷、漆器、皮、藤、竹、布等等，大致上可以分為「軟的」和「硬的」兩種，其中瓷枕這種枕頭推測應該是隋朝年間才出現的，因為當時的陶瓷燒製技術已經十分發達，但一開始是用來當作陪葬品使用，會跟著死者一起放入墓室內；隨著陶瓷燒製技術的不斷發展，到了唐朝瓷枕才慢慢被老百姓當作睡覺的枕頭使用。

而瓷枕最主要是作為夏天消暑使用，古人還認為其有明目益睛、老而不昏等保健功能，再加上古人的頭髮都比較長、比較厚，枕在瓷枕上能夠起到一定的緩衝作用，比較沒有那麼不舒服，此外瓷枕還是一種文化載體，工匠喜歡在上面刻名言警句，讓買家一起床就能夠激勵自己。

但其實古人還是使用軟枕居多，只不過這些軟枕不好保存，完整留存下來的古文物並不多，而瓷枕則利於長久保存，所以出土的數量自然比較多，也給大家帶來錯覺，認為古人每天都睡在硬梆梆的瓷枕上。