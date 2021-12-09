狗忠心又友善，看到其它動物時，牠們甚至會主動向對方示好。美國科羅拉多州一名飼主日前回到家時，發現露臺出現一隻野生美洲獅，透過玻璃看向室內，而她的愛犬發現後，似乎把對方當成朋友，坐在室內與對方對望，形成非常有趣的畫面。

根據《unilad》報導，居住在科羅拉多州格蘭德縣的飼主莎拉（Sarah Boyle）先前下班回到家後，發現露臺出現一隻野生美洲獅（Mountain Lion），透過落地窗看向室內，銳利的眼神讓莎拉嚇了一大跳，而她飼養的狗Dash不僅不害怕，甚至還走了過去，坐在室內地板上與美洲獅對望。

為了不要驚動到美洲獅，莎拉不斷呼喊Dash的名字，但是Dash依舊不為所動，直勾勾的盯著美洲獅，還不斷搖尾巴，想與對方交朋友，美洲獅似乎顯得有些錯愕，期間站起來想用前肢觸碰Dash，不過由於牠們之間隔著玻璃，因此美洲獅很快就發現不對勁，便收回前肢，莎拉看了非常緊張，不斷喊著「不要跟牠講話，我的天啊！快過來」。

雙方互看了一陣子後，美洲獅似乎發現牠無法進入室內，便轉身離去，Dash發現對方準備離開後便開始狂吠，好像在呼喊對方不要走。影片曝光後，吸引近2千人分享，不少網友表示「建議飼主把門上手把換成圓的，美洲獅就不會意外抓到手把進入室內」、「Dash應該是把對方當成同類了，殊不知自己是食物」。