便利貼是學生和上班族必備的文具用品，不僅有效解決紙條容易不見的困擾，能重覆黏貼的特性也帶來不少好處，不過常用便利貼的人一定有同感，每次撕起來的便利貼總是捲翹不服貼，事實上只要一個關鍵手勢，就能輕鬆解決這個問題！

社交APP《小紅書》上，就有網友「@kumon第五大道」以「99％的人都不會撕便利貼」為題，PO文分享便利貼的正確用法，「我發現很多人使用便利貼是翹起來的，寫完壓一壓也還是會翹起來」，她進一步解釋，撕便利貼時若依直覺由下往上撕，就很容易像捲髮一樣翹一排，不過若是按照說明，改為從具有黏性的側邊往下撕，就能服貼的黏在文件上。

改從側邊撕開，紙的張力會抵銷掉部分力道，不但可以保留較多黏膠在便利貼上面，便利貼也能夠更黏更服貼。（圖／翻攝自小紅書）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這麼多年便利貼白用了」、「原來一直用錯方法」、「天啊！貼錯了半輩子了」、「在辦公室白活十多年了」、「長知識了！」、「論看說明書的重要性」。

諸如此類的生活小智慧，包括使用免洗筷前，可掰斷免洗筷前端相連的部分，如此一來，不但筷子分開了，還能將掰斷的部分充當筷架，避免筷子直接和桌面接觸。