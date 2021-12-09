古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭掠取資源，然而在許多影視作品中，卻很少看見女人在前線打仗，因此很多人總是誤以為，古代軍隊並沒有女人，但事實上並非如此，只是她們的作用並非為了上陣殺敵，所以在兩軍對陣的時候很少看到女人的身影。

眾所皆知，古代封建社會，女人的地位極低，至於為何打仗時軍隊會帶上這麼多女人，主要原因有三：首先是提供後勤服務，當男人上陣殺敵時，女人就必須洗衣、做飯；其次是作為「營妓」滿足士兵的生理需求。

不過上述兩點並非最慘的，根據《搜狐網》報導，古代女人在軍營中，最怕的就是被當作「口糧」，在打仗過程中，難免會有糧草不足的時候，一旦出現這種情況，軍隊中的女人首當其衝被煮來吃掉，乍聽之下令人難以置信，但卻是不爭的事實，她們在軍營中又被稱為「兩腳羊」。

在戰爭中，無論是女俘虜或是營妓，皆過著慘無人道的生活，白天要幹苦力，晚上還要滿足士兵的生理需求，一旦軍隊出現糧食缺乏的情況，更是第一個被當作食物吃掉的犧牲品，讓人不勝唏噓。