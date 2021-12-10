古代女子的社會地位低，婚姻多數都由家庭安排，就算心中早有心儀的對象，仍舊要將對方忘記，但有些古代女性則選擇婚後私會情人，而在不少經典中提到，古代女性幽會時會帶枕頭，究竟是為何呢？

根據《網易》報導，《西廂記》裡一首詞「鴛鴦枕，翡翠衾，羞搭搭不肯把頭擡，弓鞋鳳頭窄，雲鬢墜金釵」，指崔鶯鶯私會張生時，總是帶著一個鴛鴦枕，另外，唐太宗的愛女高陽公主婚後偷情辯機和尚，她還送愛人「金寶神枕」當定情之物，豈料金寶神枕被小偷竊走，兩人婚外情也因此曝光，辯機和尚最終被賜死。

另外，唐代李善在替《昭明文選》註解時，指曹植原本想娶甄妃，但卻被曹丕搶先一步，曹植對甄妃念念不忘，直到甄妃死後，曹植入朝見曹丕，曹丕拿出甄妃使用過的金縷玉帶枕，曹植睹物思人便哭了，事後甄妃之子曹睿擺宴請叔叔曹植，便將枕頭送給對方。

而曹植帶枕頭回封城，途經洛水時夢見甄妃與他幽會，因此寫出千古名賦《感甄賦》，儘管故事的真實性有待考證，但文中也提到枕頭，也顯示它在愛情裡的重要性。後世認為古人幽會帶枕頭，其一是為了「睹物思人」，古人會將自己用過的物品，當作信物送給愛人，以解相思之情，而「同床共枕」的枕頭就成最佳物品。

再者，枕頭是床上用品，在當時保守的古代，屬於個人較私密的用品，絕不可能輕易送人，除非是送給情人或丈夫，而且古時女性的枕頭上，通常繡有鴛鴦戲水等有關夫妻的圖案，比喻夫妻倆琴瑟合鳴，兩人共枕而眠是兩情相悅的表現，也有女人承認情郎的意思，表達兩人相愛的決心，若女子未婚也暗示男方早日來提親，完成婚姻大事。