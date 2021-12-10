近距離接觸動物時，一定要保持警惕。南非一對表姊妹先前到林波波省，一座半野生動物園區觀賞河馬明星，豈料在互動過程中，兩人竟被河馬攻擊，像是被當成洋娃娃拋飛，甚至因此肚破腸流，接受多次手術治療。

綜合外媒報導，39歲弗萊尼（Natasha Vrany）與62歲表姊紐曼（Belinda Newman），上個月到朱博特（Tony Joubert）在林波波省（Limpopo）開設的半野生農場，觀賞河馬明星潔西卡（Jessica）和里奇（Richie），由於朱博特稱他飼養的河馬很溫順，因此姊妹倆就安心的坐在草坪上聊天。

但不知道為何，9歲大的里奇突然從河裡跑出來，隨後衝向背對著河邊的弗萊尼，弗萊尼遭撞倒後，腿部被里奇咬住，「我試圖站起來，但里奇下秒又把我推倒，而且緊緊咬住我的雙腿，把我像布娃娃一樣亂拋，當時我的雙腿都在牠嘴裡，我甚至可以感覺到牠越咬越緊」，弗萊尼為了脫困，因此用指甲插入里奇的左眼。

豈料此舉似乎激怒里奇，牠發了瘋似的咬得更緊，試圖把弗萊尼拖進河裡，而飼主朱博特發現後，由於他聲稱河馬性格溫順，因此身上並未攜帶任何武器，看到河馬攻擊人，也只是拍打河馬巴掌，用言語喝止牠，但完全沒有作用，表姊紐曼為了救弗萊尼，隨後跳到河馬背部，里奇才鬆嘴。

但里奇改將目標轉移到紐曼，把她推倒在地，並攻擊紐曼的腹部，導致她的腸子被咬到露出來，弗萊尼指出，朱博特的妻子雪莉（Shirley Joubert）最終拿槍來救她們，弗萊尼回憶的說，「當時紐曼手拿著腸子，試圖將它們塞回肚子」，姊妹倆隨後被送往附近的醫院，接受數次手術治療。

弗萊尼說「這是我一生中最痛苦的經歷，我經常還因此做惡夢」，也呼籲民眾不要再去這間動物園區。但主人朱博特卻反駁，攻擊姊妹倆的並非里奇，而是住在附近的野生河馬，表示當時他一看到河馬咬住弗萊尼時，就用石頭砸河馬眼睛上方軟骨的位置，之後野生河馬返回河中消失，「我是她們的救命恩人，而且當時潔西卡和里奇都在屋內，並沒有攻擊人」。