同類相食看在人類眼裡，有違倫理道德，但在動物界不算少見。國外一名攝影師到南非克魯格國家公園進行拍攝，目擊一隻900公斤的巨鱷，成功獵捕到同類小鱷魚後，牠並不是馬上吃掉，反而是叼在嘴裡一整天，好像在炫耀自己的獵物。

根據《都市日報》報導，攝影師康吉塞（Stephen Kangisser）日前到克魯格國家公園（Kruger National Park）拍攝野生動物，目擊到同類相食的殘忍畫面，只見一隻重達900公斤的鱷魚在河岸邊捕食，順利獵到一隻約100公斤的同類小鱷魚，而巨鱷並沒有迅速將獵物吃下肚。

康吉塞提到，這條巨鱷把小鱷魚含在嘴裡一整天，好像在炫耀牠殺戮後的戰績，直到最後才將小鱷魚吃下肚，「我在野外見過很多場殺戮，但從未見過這樣的」。而這種同類相食的事件，對於爬蟲類來說並不罕見，特別是鱷魚在沒有食物的情況下，或為了展現統治地位時，牠們就會出現相殘的舉動，因此過去有不少攝影師記錄到類似事情。

鱷魚是食物鏈上的頂級掠食者，喜歡棲息於河流、湖泊、沼澤中有大量水域的環境，當牠們發現岸邊有獵物時，會將身體躲到水面下，並慢慢地朝獵物所處位置游去，悄然無聲地靠近對方，再躍出水面突襲，而牠們常用的獵食方式是「死亡翻轉」，會用下顎緊咬住目標，再旋轉身體扯下獵物的肉。