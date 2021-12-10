中文字博大精深，不過多數人遇到不會唸的生字時，依據經驗法則都是「有邊讀邊，沒邊讀中間」，日前全家和精品巧克力畬室推出的聯名霜淇淋，吸引不少民眾朝聖打卡，不過「畬」字怎麼唸卻考倒一票消費者，甚至有門市直接貼公告寫上正確讀音，掀起網友熱議。

全家首度與台灣精品巧克力品牌「畬室」聯名，近日推出一系列甜品，包括橙香巧克力霜淇淋、熱柚香巧克力飲、柑橘巧克力夾心土司，微奢華的小確幸吸引民眾朝聖打卡，更能一次滿足巧克力控味蕾。

不過此次聯名意外掀起全民中文大考驗，甚至有門市直接張貼公告，寫上「畬」字的正確讀音，原來是不少消費者想買聯名霜淇淋卻礙於不會唸，遲遲開不了口，改以「我要一支巧克力口味」點餐，或是直接亂唸一通，諸如「ㄅㄣˇ室」、「ㄐㄧ室」、「ㄅㄣˋ室」、「ㄘㄤ室」都有人唸過。

「畬室」主廚鄭畬軒過去就曾在個人介紹寫道，「名字是窮極一生的困擾，『畬』字讀作余，意為山中涵養三年的沃田」。網站「教育百科」也指出，畬字又可唸作「ㄕㄜ」，部首為田部，有火耕之意，即用火燒田地後再種植作物的耕作方式。

對於門市的貼心之舉，不少網友紛紛留言回應「我也是第一次看到這個字，去Google才會唸」、「昨天去全家才聽到有人唸ㄅㄣˇ」、「看到第一直覺唸番」、「年輕人應該都沒聽過溥心畬了」；也有網友分享自己的超糗經歷，「以前有個男同事叫畬欣，我亂叫對方田欣（甜心），結果被笑到離職」。