古代帝王為了擴增國家版圖，不惜發動戰爭掠取資源，而城池對一個國家來說是至關重要的，幾乎每場戰役都是圍繞城池而戰，雙方皆以攻城拔寨作為戰鬥目標。從不少影視作品中可見，古代的城池攻防戰十分殘酷，攻城的一方會搬來梯子架在城牆上往上爬，而守城的一方卻只會費力氣的使用石頭砸向攻城士兵，讓外界不禁好奇，為何不直接推倒對方的梯子就好？事實上背後原因沒你想的那麼簡單！

根據《搜狐網》報導，首先，守城士兵之所以不將敵方的梯子從城牆上推倒，是因為梯子上安裝了不少毒刺，即便想推也無從下手，如果冒險硬推，就很容易中毒身亡。再者，如果梯子傾斜角度過大，加上士兵的重量，根本推不倒；出力的過程中也容易因為暴露在敵人面前，而成為箭靶。

另外，隨著戰爭的不斷發展，古人也發明了不少實用工具，由工匠始祖魯班製造的攻城雲梯整體上呈現戰車狀，而這種攻城用的雲梯車是由實木打造，要由十幾名士兵才能勉強推得動，因此守城士兵想要輕易推動，根本難上加難。

加上攻城的一方會使用弓箭、重弩，對城牆上的守城士兵進行壓制，這些武器不僅射程遠，威力也十分強大，守城士兵幾乎很難反抗，更別說是徒手推倒這些攻城的雲梯了，因此最好的辦法就是選擇用石頭反擊，以便於防禦。