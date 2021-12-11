陷入恐怖循環！一名網友在美國論壇Reddit分享一段影片，一隻白鷺成功獵到小蛇後，將獵物吞下肚，豈料牠的頸部恰好有傷口，小蛇被吞嚥時竟從傷口處鑽出，之後馬上被白鷺發現，下一秒又被叼住往嘴裡塞，雙方形成無限循環。

外國網友在Reddit分享影片，只見一隻白鷺的頸部受傷，有一道不小的傷口，當時牠順利捕到一條小蛇，隨後就將獵物吃進肚裡，但小蛇順著脖子被吞時，牠竟從白鷺的傷口鑽出，但很快就被發現，馬上被白鷺捕捉吞食，不清楚雙方下場為何。

不少網友看了表示，「雙方陷入死亡輪迴，一個永遠吃不飽，另一個無法逃生」、「白鷺可能被猛禽攻擊，脖子才會傷口」、「有3種可能造成白鷺受傷，第1種是白鷺可能被貓頭鷹或老鷹攻擊，幸運躲過一劫，根據牠傷口位置，應該是貓頭鷹造成的，牠們會從後方攻擊其他掠食性鳥類，用腳爪撕下對方的頭部，第2種可能是白鷺在獵捕魚或鰻魚時，被獵物刺穿喉嚨，第3則是人為造成，有些人會使用氣槍傷害鳥類，而傷口未經治療而惡化」。

Moment massive eel bursts THROUGH heron’s throat to escape being eaten alive https://t.co/mGhINDaQ7i — The Irish Sun (@IrishSunOnline) November 5, 2020

過去曾出現過蛇鰻刺傷白鷺的事件，美國馬里蘭州一名業餘攝影師戴維斯（Sam Davis），先前拍到一隻蒼鷺吞嚥蛇鰻後，便飛上空中打算離開，豈料竟被蛇鰻刺穿喉嚨，造成蛇鰻身體垂吊在半空，另一端則沒入蒼鷺體內，形成一幕獵奇畫面，由於蒼鷺當時並未停下來，因此也不清楚蛇鰻最後是否有順利逃脫。