科學家日前在美國加州蒙特利灣進行深海觀測，在600到800公尺深處拍到一條外形詭異的魚，整個頭都是透明的，2顆綠眼珠包裹在液體構造中，呈現朝上的狀態，長相非常特殊，而在5600多次的任務中，他們只遇過這種魚9次。

根據《太陽報》報導，蒙特利灣水族研究所（MBARI）日前執行深海觀測任務，透過遠端遙控技術拍到極罕見的「太平洋桶眼魚」（barreleye fish，又稱大鰭後肛魚），該段珍貴影像上傳至YouTube與IG，在網路上引發討論，只見深海怪魚頭部是透明的，能夠看到牠的內部構造，裡面還包裹2顆綠眼珠，看起來像是外星生物。

蒙特利灣水族研究所提到，團隊利用遙控潛水設備執行探測任務多達5600多次，錄製超過2萬7600小時的影像資料，不過至今遇太平洋桶眼魚僅9次，而這種魚棲息於少量光能穿透的海洋邊緣地帶，主要集中於600到800公尺水深，身長可達15公分，頭部呈現透明，不像普通魚類眼睛長在頭外兩側，而是被包覆在頭頂透明組織內。

研究所進一步補充，由於太平洋桶眼魚所處環境光線微弱，因此牠們的眼睛特別大顆，而且通常都是往上看的，用於偵測來自上方光線投射出的陰影，而眼睛能在充滿透明液體的保護罩裡旋轉，儘管牠們眼睛朝上、嘴朝前方，但並不會影響進食，1939年曾被漁船捕獲，但當時是殘缺不全的魚體，直到2004年活體才首次被拍到。