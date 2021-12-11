古人相信風水，認為風水會影響世代運勢。明清時期在北京城東南西北中5方向，分別設置5個鎮物，中央鎮物為景山，明成祖朱棣建此山除了用於鎮住前朝龍脈，另外還有改風水造命運的作用，也影響北京城的位置與格局。

根據《梨視頻》報導，公元1421年，明朝第三皇帝明成祖朱棣正式遷都北京城，但當時北京城規劃依舊是元朝時的模樣，明成祖朱棣遷都後，無法接受沿用前朝的建築，除此之外，宮城內的元朝皇帝居住地「延春閣」，更是讓明成祖覺得晦氣，因此改建延春閣便成為他遷都後的首要任務。

永樂十四年（公元1416年），朱棣開始翻修北京城，並刻意將故宮北牆向南移500公尺，將延春閣移出宮外，還用護城河挖出的土，在延春閣遺址上堆一座山，取名為「鎮山」，寓意就是壓制前朝，而此山被後世稱為「景山」，由於想讓故宮擁有背山面水的地理條件，因此建造金水橋與景山。

不過元朝首都「元大都」，是1267年元代科學家劉秉忠規劃的，按照太極八卦所建，其中太極中心點為現今的銀錠橋附近，北京城以此點向外佈局，因此風水位置極佳，但故宮北牆南移後，北京城的風水也受到影響，因此太極中心點也必須南移，而此位置正好就落於景山，使北京城跟著往南移動，也成為日後北京的城市基礎。