飯店是不少人旅遊、出差的落腳首選之一，不過日前就有房客發現飯店廁所內有一項神秘設施，讓他百思不得其解，不少內行人看了之後紛紛大讚「是個好東西！」

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO文透露，在廁所看見一項神秘設施，畫面中可見，廁所內的牆壁磁磚上安裝了一個圓形的金屬罩子，位置偏高，中間突起處還可以拉出一條長長的金屬線，讓他不禁好奇背後用途。

貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人直言這是「隱形曬衣繩」，原PO發現的那面牆對面會有一個母座，只要將伸縮線拉過去接上即可，是飯店為了讓房客可以在室內晾衣服，又能節省空間的設計，「曬衣服的，對面那面牆還有一個可以扣的」、「繩子掛好後，拉繩出來的地方，螺絲旋緊就可以固定長度，這樣就不容易變形」、「是個簡易晾乾毛巾、浴巾、衣服的好東西」。

不過也有過來人提醒，隱形曬衣繩不可吊掛太重，否則彈力線可能會因為承受不住而回縮，屆時晾在上面的衣物、毛巾就會通通掉落，若是剛好站在旁邊還會因此受傷，使用時也要注意伸縮線可能會割傷手部，「不能掛太重，只能直接放毛巾或衣服上去，也不適合用衣架掛，會變成V字」。