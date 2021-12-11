印度一名男子巴拉蒂（Amar Bharati）因篤信濕婆神，決定拋下世俗的一切，選擇成為苦行僧，過去45年以來，高舉右手從來沒有放下過，如今手臂不但萎縮，還失去了知覺，只為了向世界傳達和平訊息，結束人們之間的仇恨。

綜合外媒報導，巴拉蒂原本任職於銀行，已婚且育有3個孩子，過著簡樸的生活，不過篤信濕婆神的他在1973年時突然看破一切，決定將人生奉獻給信仰，選擇成為一名苦行僧，並採取極端的苦行方式。

This yogi man from India; sadhu Amar Bharati has raised his hand for more than 40 years in devotion to lord Shiva. 😳 pic.twitter.com/93130pLk9P — Umar (@OG_umaru) June 30, 2020

巴拉蒂為了傳遞信仰，決定終生高舉他的右手，承受著身體上的痛苦和生活的不便，一開始讓他感到痛不欲生，並且度日如年，但過了2年之後，痛苦漸漸消失，他的手臂也因為萎縮而失去知覺。考量到永久性神經損傷和血液循環障礙，巴拉蒂曾想降低手臂的高度，但也需要花費很多時間。

照片中可見，巴拉蒂長年高舉的右手，萎縮狀況明顯，與左手臂相比，顯得格外纖細，幾乎可說是「皮包骨」的狀態。但即便如此，他仍希望能透過自己的力量，向全世界傳達和平的訊息，終止人世間的仇恨。